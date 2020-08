Ludwigshafen – Schon längst kein Geheimtipp mehr, leckerer Mittagstisch im Turmrestaurant Ebertpark, schnell, lecker und günstig.

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 24. August 2020 wird das Wasser für die turnusmäßige Zwischenreinigung abgelassen – Ab dem 28. August sprudeln die Fontänen wieder wie gewohnt Jedes Jahr im Sommer steht für die Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm eine mehrtägige Reinigung der Becken und Anlagenteile auf dem Plan – in der diesjährigen Brunnensaison von Montag, ... Mehr lesen »