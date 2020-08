Landau / Lauterschwan / Vorderweidenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 17.8.20, gegen 17 Uhr, kam es zu einem Kletterunfall am Rappenfelsen bei Lauterschwan/Vorderweidenthal. Ein 64-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz, kletterte dort mit Bekannten am Felsen. Beim Klettern rutschte er vermutlich ab und stürzte 15m in die Tiefe. Durch die Höhenrettung und die Feuerwehr konnte er geborgen ... Mehr lesen »