Heidelberg – “Von Menschen und Dingen” – Ausstellung von Margret Elsmeier-Stripf in der Gedock-Galerie

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 19. September starten die Internationalen Musiktage am Dom zu Speyer. „Wir freuen uns, dass die diesjährigen ‚Internationalen Musiktage Dom zu Speyer‘ stattfinden können. Nach den vielen Wochen ohne Live-Konzerte hoffen wir auf viele Besucherinnen und Besucher und schöne Konzerterlebnisse in unserem Dom und den vielen anderen Veranstaltungsorten in Speyer“, ... Mehr lesen »