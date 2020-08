Speyer – Tag der Feuerwehr abgesagt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung und die Feuerwehr Speyer informieren, dass der am Sonntag, 6. September 2020 geplante Tag der Feuerwehr in diesem Jahr aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. „Wir bedauern es sehr, die Speyererinnen und Speyerer in diesem Jahr nicht zum traditionellen Tag der offenen Tür einladen zu können“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Auch Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann bedauert die Absage, erinnert aber gleichzeitig daran, wie wichtig es ist, die Situation richtig einzuschätzen: „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden und das Virus nach wie vor gefährlich ist. Wir Feuerwehrleute standen in der Pandemiebekämpfung von Beginn an an vorderster Front und sind uns unserer Verantwortung daher sehr bewusst. Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen und werden deshalb, auch wenn es schmerzt, in diesem Jahr auf unser Fest verzichten“.

