Rhein-Pfalz-Kreis – Gewerbeverein Mutterstadt mit Plakataktion

Seit vielen Jahren richtet der Mutterstadter Gewerbeverein an Kerwe im Ortszentrum einen verkaufsoffenen Sonntag aus, bei dem auch Pavillons und Autoausstellungen in den Straßen aufgestellt werden und informative, unterhaltsame Vorführungen den Angeboten einen attraktiven Rahmen verleihen. Die momentan geltenden Einschränkungen zur Vermeidung von Covid-19-Infektionen in den Geschäften und im öffentlichen Raum lassen dies aber nicht zu.

Der Vorstand ist sich bewusst, dass damit sowohl die Geschäfte als auch die Kunden über die ohnehin schon entstandenen Einschränkungen zusätzlich belastet werden. Als Interessensvertreter der örtlichen Selbständigen suchte man nach einer wenigstens teilweise ausgleichenden Alternative.

Ziel der Überlegungen war, das örtliche Gewerbe im erweiterten Sinn mit all seinen Facetten, also Handel, Handwerk, Gastronomie, Dienstleistungen bis hin zu sog. Heil-Hilfsbetrieben und Freiberuflern, im Bewusstsein der Bürger zu stärken. Leider wird angesichts der Flut von bunten Prospekten und großformatigen Anzeigen oft übersehen, dass die vielen Betriebe unserer Heimatgemeinde die meisten täglichen Bedürfnisse decken und auch besondere Aufgaben erfüllen können. Und dies auf kurzen Wegen, mit bester Beratung und in tadelloser Qualität. Bei konkreten Vergleichen von Leistung und Preis brauchen sich unsere Anbieter nicht zu verstecken. Ganz im Gegenteil, spart die Nähe zum Kunden doch meist logistischen Aufwand, was zu günstigen Kalkulationen beiträgt.

Die Aufgabenstellung für den Verein war also, einen plakativen Weg zu finden, der die Vielzahl unterschiedlicher Angebote erfasst und einprägsam in Schlagworten zu fassen ist. Das Ergebnis war ein zwecks schneller Lesbarkeit minimalistischer Entwurf, der als 50 wetterfeste Plakate im ganzen Ort nebst Gewerbegebiet verbreitet wird. Hinzu kommen kleinere Plakate für Schaufenster.

Dem Vorstand des Gewerbevereins ist es ein besonderes Anliegen, dass Sie, die Bürger, unsere Kunden, die Plakat-Initiative wohlwollend wahrnehmen und ein Auge auf das örtliche Angebot richten, sowohl von Mitgliedern unseres Vereins als auch von allen anderen. Bitte bedenken Sie: Ein starkes Gewerbe belebt den Ort, was aber nur mit Ihrer Hilfe als Kunden gelingt!

Herzlichen Dank der Gemeindeverwaltung für die Unterstützung der Aktion.

Text: Volker Reimer, 1. Vorsitzender des Gewerbeverein Mutterstadt 1900 e.V.