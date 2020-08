Neustadt/Weinstraße – Bei zwei Verkehrsunfällen Radfahrer verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein brennender Altkleidercontainer wurde am 17.08.2020, gegen 01:20 Uhr, in der Prälat-Caire-Straße gemeldet. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde brennendes Material in den Einwurfschacht geworfen und hierdurch der Brand ausgelöst. Am Container entstand ein Totalschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de »