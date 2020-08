Mutterstadt – Bürgerstiftung Mutterstadt veranstaltet jährliche Stiftungsversammlung

Die Bürgerstiftung Mutterstadt veranstaltet am 9. September 2020 um 19:00 Uhr im Nebenraum des Restaurant Palatinum, Bohligstraße 1, 67112 Mutterstadt, ihre jährliche Stiftungsversammlung.

Alle Gründungsstifter und Zustifter sind herzlich eingeladen.

Der Vorstand gibt Informationen zu durchgeführten und geplanten Projekten sowie zur Finanzlage der Stiftung und dem Wirtschaftsplan. Der Stiftungsrat bewertet in seinem Bericht die Arbeit der Stiftung in seiner Funktion als Kontrollgremium des Vorstandes.

Routinemäßig erfolgt die Neuwahl von Vorstand und Stiftungsrat für die nächsten drei Jahre.

Die Versammlung bietet wie immer auch die Gelegenheit, sich mit Ideen und Anregungen in die Arbeit der Bürgerstiftung einzubringen.

In Anbetracht der Corona-Pandemie erfolgt die Durchführung der Versammlung unter Beachtung eines Hygienekonzeptes und den dann aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen.

Wer die Bürgerstiftung Mutterstadt ehrenamtlich unterstützen möchte, wende sich bitte per Telefon unter 06234/2431 oder per E-Mail über info@buergerstiftung-mutterstadt.de an die Bürgerstiftung.

Informationen zur Bürgerstiftung Mutterstadt unter: www.buergerstiftung-mutterstadt.de