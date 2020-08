Mannheim -NACHTRAG: Zwei Verletzte bei Unfall – Speckweg noch immer gesperrt

Schwetzingen/Plankstadt/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag verschaffte sich ein unbekannter Mann in mehreren Apotheken in Schwetzingen, Plankstadt und Brühl mittels gefälschter Rezepte starke Schmerzmittel. Der Mann suchte am Samstagmittag, gegen 12 Uhr unter anderem eine Apotheke in Brühl auf und reichte ein Rezept für eine Großpackung des Schmerzmittels ein. Erst nachdem das Medikament schon ausgehändigt worden war, ... Mehr lesen »