Ludwigshafen – Schulschwimmen weiter möglich, allerdings nur in Oggersheim und mit Einschränkungen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bis auf weiteres können in Ludwigshafen vorrangig Grundschulen und Schulen mit Sport-Leistungskursen Schulschwimmen anbieten. Auf diese Regelung, die im neuen Schuljahr in Kraft tritt, macht der Bereich Schulen aufmerksam. Zur Verfügung steht für das Schulschwimmen ausschließlich das Hallenbad an der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim. Der Bereich Schulen wird deswegen die Zeiten für das Schulschwimmen entsprechend neu regeln. Das Hallenbad Oggersheim öffnet nach der Sommerpause voraussichtlich am 14. September 2020.

Zum Hintergrund:

Aufgrund der Hygienekonzepte für Hallenbäder in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt es Einschränkungen, die unter anderem die Zahl der Besucher*innen in den Bädern betrifft. Für das Hallenbad Süd gilt, dass 42 Personen gleichzeitig das Sportbecken nutzen können, 16 Personen das Nichtschwimmerbecken. Im Hallenbad Oggersheim können 25 Personen das Sportbecken nutzen, 13 das Nichtschwimmerbecken. Das Schulschwimmen fand bisher in beiden Hallenbädern statt, in Süd parallel zum öffentlichen Schwimmbetrieb, in Oggersheim außerhalb der normalen Öffnungszeiten. Da aufgrund der Personenbegrenzungen im Hallenbad Süd ein paralleles Angebot von Schul- und öffentlichem Schwimmen nicht realisierbar ist, wird das Schulschwimmen nun im Hallenbad Oggersheim konzentriert. Die Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb in Oggersheim ändern sich dadurch nicht. Wann das Hallenbad Süd wieder öffnet, steht noch nicht genau fest. Mit der nun getroffenen Regelung will die Stadtverwaltung die Interessen aller Badegäste soweit wie möglich berücksichtigen.