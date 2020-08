Ludwigshafen – Großes Archiv im HBF Ludwigshafen heute bereits Realität

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Stiftungsfamilie BSW & EWH unterhält im Hauptbahnhof Ludwigshafen u.a. die wahrscheinlich europaweit größte Sammlung von Ortsfamilienbüchern zur Ahnenforschung (Genealogie). Sämtliche Werke des Archives wurden zwischenzeitlich aufwendig digitalisiert. Die Diskussion um den künftigen Standort von Stadtmuseum und Stadtarchiv in Ludwigshafen stößt daher bei der Stiftungsfamilie auf großes Interesse. Die Idee, der kulturellen Nutzung der vorhandenen Flächen des Hauptbahnhofes Ludwigshafen stärkt den Standort und fördert die Kommunikation über diese interessante Immobilie. „Sicher sind Institutionen wie Stadtarchive und Stadtmuseen keine wirklichen Publikumsmagneten; auch das bereits vorhandene öffentlich nutzbare Archiv der Stiftungsfamilie erzeuge keine „riesigen“ Besucherströme“, so Barbara Sciesinski deutschlandweit zuständig für Kultur in der Stiftungsfamilie. Der Hauptbahnhof Ludwigshafen biete alles, was derzeit am meisten gefragt sei: Platz und Freiraum für Besucherinnen und Besucher, sei absolut barrierefrei erschlossen und für das interessierte Publikum wie bspw. Schulklassen bestmöglich erreichbar, was erfahrungsgemäß bei Unterrichtsplanungen von Vorteil sei. Ludwigshafen verfügt damit über die sehr günstige Möglichkeit, in zentraler Lage ein kulturelles Glanzlicht zu setzen.‎

