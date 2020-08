Ludwigshafen – Energie für Körper und Geist – Bewegte Mittagspause in der Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Erfrischung für Körper und Geist verspricht die „Bewegte Mittagspause“ ab Donnerstag, den 27. August, von 12.15 bis 12.45 Uhr, auf dem Ludwigsplatz in der Ludwigshafener Innenstadt. An sechs aufeinanderfolgenden Donnerstagen lädt der Ludwigshafener Sportverband als Veranstalter mit Unterstützung des Bereichs Sport der Stadt Ludwigshafen und in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ zum gemeinsamen Sporteln ein. Der Berufsalltag ist in der Regel geprägt von langem Sitzen und wenig Bewegung. Chronische Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- oder Muskel-Skeletterkrankungen können die Folge sein. Abhilfe schafft die „Bewegte Mittagspause“. Erfahrene Übungsleiter aus Ludwigshafener Sportvereinen (ABC Ludwigshafen, TG Oggersheim, Ludwigshafener Lauf-Club) sowie ausgebildete Sport- und Gymnastiklehrer bieten sanfte Übungen aus Yoga, Pilates & Co. an, die in Alltagskleidung und ohne zu schwitzen von jedermann durchgeführt werden können. Entspannen und neue Energie für den Arbeitsalltag sammeln, stehen im Mittelpunkt der 30-minütigen Einheit. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Allerdings ist aufgrund der Corona-Verordnung die Teilnehmerzahl auf 25 limitiert und eine Anmeldung bis 24 Stunden vorher über www.ludwigshafener-sportverband.de erforderlich.

Die Termine im Überblick:

• Donnerstag, 27.08.2020

• Donnerstag, 03.09.2020

• Donnerstag, 10.09.2020

• Donnerstag, 17.09.2020

• Donnerstag, 24.09.2020

• Donnerstag, 01.10.2020