Landau – Kletterunfall – 64jähriger am Rappenfelsen abgestürzt und lebensgefährlich verletzt – Höhenrettung im Einsatz

Landau / Lauterschwan / Vorderweidenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 17.8.20, gegen 17 Uhr, kam es zu einem Kletterunfall am Rappenfelsen bei Lauterschwan/Vorderweidenthal. Ein 64-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz, kletterte dort mit Bekannten am Felsen. Beim Klettern rutschte er vermutlich ab und stürzte 15m in die Tiefe. Durch die Höhenrettung und die Feuerwehr konnte er geborgen werden. Es besteht Lebensgefahr. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Kaiserslautern geflogen

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail