Kirchheimbolanden – Naturerlebnis auf dem Geopfad Dachsberg am 6. September Die Nordpfalz und das Meer – Erdgeschichte und Gegenwart

Kirchheimbolanden/Aus der Nachbarschaft/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 6. September 2020 lädt der Donnersberg-Touristik-Verband zu einer spannenden Reise in das Erdzeitalter Tertiär im Geotop im Steinbruch Dachsberg ein. Erhalten Sie einen Einblick in die spannende Geschichte der etwa 20 Millionen Jahre alten Gesteine. Die Erlebnistour dauert ca. 3,5 Stunden und entführt Sie in eine völlig andere Welt. Erfahren und erleben Sie, wie aus einer Kalkschlammlagune des Tertiär am Ende Zement entsteht und wie sich aus einem Steinbruch ein beeindruckender Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten entwickelt hat.

Treffpunkt: 14.00 Uhr, Parkplatz Göllheim-Elbisheimerhof

Gästeführer: Wolfgang Müller

Teilnehmerbeitrag: 4,00 Euro (Erwachsene), 2,00 Euro (Kinder von 7 bis 16 Jahre)

Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 06352/1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de