Heppenheim – Ausstellung im Heppenheimer Museum wird verlängert

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmittag entwendete in Ladenburg eine Trickdiebin die Halskette einer 70-jährigen Frau. Die Unbekannte verwickelte die Geschädigte in einem Lebensmittelmarkt in der Wallstadter Straße in ein Gespräch, in dessen Verlauf die unbekannte Frau ihr Opfer umarmte. Erst später bemerkte die 70-Jährige, dass ihre goldene Halskette mit Maria-Anhänger verschwunden war. Offenbar hatte die Unbekannte ... Mehr lesen »