Neustadt – Quad aus Schrebergarten gestohlen

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

In einen Schrebergarten westlich des “Holzhofes” in Neustadt an der Weinstraße drangen in der Nacht von Freitag (14.08.2020) auf Samstag (15.08.2020) unbekannte Täter ein. Die Täter gelangten durch Aufschneiden eines Maschendrahtzaunes auf das Gelände und entwendeten aus diesem u.a. ein blaues Quad. Da dieses Quad nicht mehr fahrbereit war, wird davon ausgegangen, dass dieses mit einem Anhänger abtransportiert worden sein könnte. Die Polizei Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de an hiesige Dienststelle zu wenden.