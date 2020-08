Neustadt – Im Bereich der Rehbachwiesen wurde eine Ziege geklaut – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Aus einem Gehege in der Nähe eines Feldweges zwischen Neustadt und Haßloch wurde in der Nacht von Freitag (14.08.2020) auf Samstag (15.08.2020) eine Kupferhalsziege entwendet. Das Gehege befindet sich im Bereich der “Rehbachwiesen” – südlich der L 532 in der Nähe des Rehbaches, östlich der Anschlussstelle Neustadt-Nord. Wer Hinweise auf verdächtigte Personen oder Fahrzeuge machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder unter der E-Mail-Adresse pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.