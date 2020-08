Landkreis Germersheim – Dringender Appell der Landräte Dr. Fritz Brechtel (GER) und Dietmar Seefeldt (SÜW) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (LD) – AHA-Regeln, testen lassen, Eregbnis unbedingt abwarten!

/

Landkreis Germersheim/ südliche Weinstraße / Landau Metropolregion Rhein-Neckar

Aus gegebenem Anlass

Appell an Reiserückkehrer: Testen lassen, Testergebnisse unbedingt abwarten und sich freiwillig in Quarantäne begeben

„Aus gegebenem Anlass rufen wir Reiserückkehrer auf: Lassen Sie sich testen, warten Sie unbedingt das Ergebnis ihres Tests ab und separieren Sie sich bis dahin“ so die Landräte Dr. Fritz Brechtel (GER) und Dietmar Seefeldt (SÜW) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (LD).

Nachdem ein Reiserückkehrer sein leider positives Testergebnis nicht abgewartet und bis zu dieser Nachricht u.a. an Fußballtrainings teilgenommen hat, müssen sich jetzt mehr als 60 Personen eines Fußballvereins im Landkreis Germersheim testen lassen und sich zunächst in freiwillige Quarantäne begeben. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen – Kontaktpersonen ausfindig machen, aufklären, Testungen organisieren, Quarantänen verfügen oder dringend um freiwillige Absonderungen bitten, um eine mögliche Infektion nicht weiterzutragen.

Da eine gewisse Frist verstrichen sein sollte, bis das Virus nachweisbar ist, sollen sich die Kontaktpersonen entsprechend der Aufforderung durch das Gesundheitsamt Anfang nächster Woche testen lassen. „Um Infektionsketten wirksam unterbrechen zu können, muss schnell reagiert werden. Dafür sind rasch verfügbare Kontaktdaten unabdingbar. Wir bitten dringend diese bei Risikoveranstaltungen wie Sporttrainings am besten in Excelform bereit zu halten. Alle jetzt identifizierten Kontaktpersonen werden zum Schutz der Bevölkerung dringend darum gebeten, zuhause zu bleiben, bis die Testergebnisse da sind“, so die stellvertretende Amtsärztin des Gesundheitsamtes in Germersheim, Dr. Anette Georgens.

Landrat Seefeldt, Landrat Brechtel und Oberbürgermeister Hirsch weisen aus diesem Anlass nochmals darauf hin, dass die AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Atemschutzmaske, immer noch unerlässlich sind: „Viele scheinen genervt von diesem Thema. Aber wir bitten alle, sich an die Regeln zu halten, um sich und ihre Mitmenschen zu schützen. Dieser Fall hat gezeigt, wie schnell eine Infektion Kreise ziehen kann.“

Quelle Kreisverwaltung Germersheim

Kreisverwaltung südliche Weinstraße

Landau

