Dannstadt-Schauernheim – PKW Brand und schwerer Unfall auf der A 61 bescheren Feuerwehrleuten der VG Dannstadt-Schauernheim eine lange Nacht – Feuerwehr rügt fehlende Rettungsgasse!

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Vermutlich in der Zeit von 12.08.2020, ca. 19:00 Uhr, bis 13.08.2020, ca. 19:30 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Harzofen einzubrechen. Er begab sich über den rückwärtigen Garten des Anwesens zu einer Tür und manipulierte am Schließzylinder. Auch wurde versucht, ein ... Mehr lesen »