Mannheim – SVW informiert zum Dauerkartenverkauf für die kommende Saison

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Liebe Waldhof Fans,

aufgrund der aktuellen Lage rund um die Coivd-19 Pandemie, befinden wir uns als SV Waldhof, aber auch ihr als bisherige Dauerkarteninhaber in einer unsicheren Situation. Inwieweit wir mit Euch Fans, in die Saison 2020/2021 starten können ist noch ungewiss und schwer vorherzusehen. Zudem kann sich die Situation beinahe täglich ändern.

Nichtsdestotrotz wollen wir Euch ermöglichen schon bald wieder die Spiele unserer Buwe live im Stadion zu verfolgen. Dies wird verständlicherweise nur unter Einhaltung eines Hygienekonzepts und dessen Regeln möglich sein. Natürlich möchten wir gerne so vielen Fans wie möglich unter Berücksichtigung der Vorgaben der Behörden im Stadion begrüßen.

Es wird allerdings kaum möglich sein in dieser Situation allen Fans Zugang zu ermöglichen. Daher haben wir uns sehr lange und intensiv Gedanken über die Vergabe von Eintrittskarten gemacht. Vorneweg, eine für alle zufriedenstellende Lösung wird es nicht geben. Wir sind jedoch der Meinung, dass wir mit unserem Vorgehen eine für die Fans und insbesondere für die Dauerkarten-Inhaber, faire und für den SV Waldhof flexible Lösung gefunden haben, welche uns ermöglicht auf die stetigen Entwicklungen kurzfristig und im Sinne der Fans zu reagieren.

Wir werden unter Abwägung aller Optionen vorerst für die Saison 2020/21 keine Sitz- und Stehplatz-Dauerkarten für die Heimspiele in der 3.Liga anbieten.

Warum ist das so? Insbesondere die drei folgenden Punkte haben uns zu dieser Entscheidung veranlasst:

1. Kein weiterer Verzicht der Fans mit Ansage, sondern selbstgewählte Unterstützung.

Die Fans des SV Waldhof haben in den vergangenen Jahren den Verein immer unterstützt. Selbstverständlich benötigen wir auch heute, in dieser existenziellen Notsituation, Eure Unterstützung. Doch wir möchten Euch nicht mit dem Wissen, dass ihr Eure Leistungen ggf. nicht erhalten könnt, zu einem Dauerkartenkauf und einem anschließenden Verzicht animieren. Dennoch könnt ihr den SV Waldhof unterstützen, und zwar mit einer dafür ins Leben gerufenen symbolischen „Herzbuwe“-Dauerkarte. Damit entscheidet ihr gezielt, den SV Waldhof und weitere Einrichtungen und Projekte in der Region zu unterstützen.

2. Flexibilität bei der Kapazität und Fairness bei der Vergabe

Wir möchten nicht entscheiden, welcher Fan ins Stadion darf und welcher nicht. Sollten wir zum ersten Heimspiel z.B. 5.000 Zuschauer genehmigt bekommen und wie in der vergangenen Saison über 4.500 Dauerkarten verkaufen, es dann zum zweiten Heimspiel eine behördliche Verfügung zur Reduzierung der Kapazität auf 2.000 Zuschauer geben sollte, möchten wir keinen Fan besser oder schlechter stellen und entscheiden, welcher Sitz- oder Stehplatz-Dauerkarteninhaber das zweite Heimspiel besuchen darf. Wir möchten auch kein Losverfahren oder ähnliches durchführen. Wir möchten eine faire Vergabe der Eintrittskarten zu jedem Heimspiel.

3. Keine ungenutzten Plätze und volle Unterstützung für die Mannschaft

Wir möchten die uns bewilligte Kapazität zu 100% ausnutzen und dadurch die volle Unterstützung der Mannschaft ermöglichen. Sollte ein Dauerkarteninhaber nicht zum Heimspiel kommen und seine Karte nicht freigeben bzw. namentlich übertragen, würde dieser Platz ungenutzt bleiben. Dies möchten wir im Sinne der Unterstützung der Mannschaft und im Sinne der Fans, welche ggf. keine Eintrittskarte mehr bekommen hätten, vermeiden.

Uns ist die faire Vergabe der Tickets sehr wichtig und wir möchten bei jedem Heimspiel die maximale Kapazität ermöglichen und bitten Euch daher um Verständnis für unsere Entscheidung, vorerst keine Sitz- und Stehplatz-Dauerkarten zu verkaufen. Dennoch möchten wir vor allem unseren treuen Dauerkarteninhaber der letzten Saison die größte Chance geben, in der nächsten Saison ebenfalls live im Stadion zu sein und die Mannschaft von Cheftrainer Patrick Glöckner zu unterstützen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Tageskarten-Verkauf für die kommenden Spiele in drei Verkaufsphasen zu unterteilen:

In Phase 1 erhalten alle Dauerkarteninhaber der Saison 2019/20 je nach genehmigter Kapazität die Chance bis zu max. zwei Tickets direkt nebeneinander zu erwerben, falls beide Personen demselben Haushalt angehören. Sollte die genehmigte Kapazität unter 4.500 Zuschauern liegen, so werden wir im ersten Schritt nur den Kauf eines Tickets pro Dauerkarte freischalten.

In Phase 2 sind alle Mitglieder des SV Waldhof Mannheim 07 e.V. berechtigt ein Ticket zu kaufen. Außerdem bieten wir ab sofort unsere „Herzbuwe“-Dauerkarte an, mit der ihr ebenfalls berechtigt seid, ein Ticket zu erwerben und den SV Waldhof und die „Herzbuwe“ unterstützt. Die „Herzbuwe“-Dauerkarte wird einmalig 19,07€ Kosten, wovon 19,07 % der Erlöse an unsere „Herzbuwe“-Projekte fließen. Unter folgendem Link könnt ihr die „Herzbuwe“-Dauerkarte erwerben:

https://bit.ly/herzbuwe

In Phase 3 gelangen alle restlichen Tickets in den freien Verkauf und jeder hat die Chance bis zu vier Tickets zu erwerben, wenn die Besucher aus einem Haushalt sind. Die hängt auch von der Verfügbarkeit für jedes einzelne Spiel ab.

Aus organisatorischen Gründen, gesundheitlichen Aspekten und auch auf Empfehlung des DFB, wird der gesamte Verkauf ausschließlich online abgewickelt werden.

Alle Tickets werden zu den Tageskartenpreisen der vergangenen Saison verkauft. Der Verkauf erfolgt selbstverständlich nur solange der Vorrat reicht. Die einzelnen Phasen werden zeitlich begrenzt sein.

Bis sich die allgemeine Lage rund um das Corona-Virus wieder verbessert hat und wir den Schritt in Richtung Normalität gehen können, werden alle Dauerkartenplätze aus der letzten Saison bei uns im System reserviert und gespeichert, sodass ihr, sobald es wieder normale Sitz- und Stehplatz-Dauerkarten im Verkauf gibt, Euren angestammten Platz einnehmen könnt.

Bis dahin wünschen wir Euch allen viel Gesundheit und bedanken uns für Euer Verständnis in diesen ungewöhnlichen Tagen.

Quelle: SVW