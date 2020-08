Ludwigshafen – VIDEO ERSTMELDUNG – Brand in Rheingönheim

Neustadt – Elmstein – Iggelbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 12.08.2020 gegen 11 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die K17 zwischen Iggelbach und Johanniskreuz in Fahrtrichtung Iggelbach. In einer langgezogenen scharfen Kurve verlor der Mann vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr ca. 40 Meter in den Wald. Dort stürzte er. ... Mehr lesen »