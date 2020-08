Hockenheim – Absage Hockenheimer Nacht der Musik vom 02.10.2020!

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der aktuellen Corona Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg müssen alle größeren Veranstaltungen, die bis zum 31. Oktober 2020 geplant waren, abgesagt werden. Darunter fällt leider auch die inzwischen etablierte und beliebte Hockenheimer Nacht der Musik. Diese Entscheidung haben sich der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) in Kooperation mit der Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH und Hugo Fuchs, als Projektpartner bei der Hockenheimer Nacht der Musik, nicht leicht gemacht.

„Die Hockenheimer Nacht der Musik (HoNaMu) lebt vom Flair einzigartiger Spielstätten, einer Vielzahl an hervorragenden Musikern und künstlerischen Musikacts der Region, der Nähe zwischen Veranstaltungsbesuchern und Künstlern, dem Treffpunkt vieler Bürger jeder Altersklasse und Herkunft sowie zahlreichen Unterstützern, die jedes Jahr dazu beitragen, die Veranstaltung zu einem unvergesslichen Event werden zu lassen“, so Sandra Kurz, Projektleitung und Hugo Fuchs, Projektorganisation der HoNaMu. „Da die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für Covid-19 das Veranstaltungskonzept nicht zulassen, haben wir uns einstimmig dazu entschieden, die diesjährige Veranstaltung abzusagen“, erklärt Rainer Weiglein, Geschäftsführer der Stadthalle Hockenheim. Den Veranstaltern und Organisatoren ist bewusst, dass viele Fans und Unterstützer über diese Entscheidung sehr traurig sind und hoffen, dass sie es verstehen. Stattdessen konzentriert sich jetzt das Team auf das kommende Jahr, wenn es dann am Freitag, den 1. Oktober 2021 wieder heißt “Raus aus dem Alltag – rein ins Musikvergnügen“. Für dieses Verständnis möchten sich die Initiatoren bei all den treuen Fans, Projektunterstützern, Musikern, Sponsoren, Spielstättenbetreibern sowie Gastronomen, die viel Herzblut und Engagement in dieses Event stecken und bereits gesteckt haben, bedanken.

Organisation: Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH – www.stadthalle-hockenheim.de

Veranstalter: Hockenheimer-Marketing-Verein e.V. – www.hockenheimer-marketing-verein.de