Heidelberg – Konferenzen zum Verkehrsentwicklungsplan für Stadtteile und Pendelnde ab 17. September 2020: Neue Broschüre stellt Ergebnisse vor

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der neue Verkehrsentwicklungsplan (VEP) soll den strategischen Rahmen für alle Heidelberger Verkehrsprojekte bis 2035 bilden. Derzeit wird der VEP neu aufgestellt. Dabei sind die ersten beiden Bausteine abgeschlossen: Eine Situationsanalyse zum Ist-Zustand des Verkehrs in Heidelberg ist erstellt. Die Ziele für den Verkehr und die Mobilität der Zukunft sind festgelegt. Im nächsten Schritt können Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Anregungen auf sechs Stadtteil-Konferenzen einbringen. Daneben gibt es eine Konferenz für Beschäftigte, die in Heidelberg oder außerhalb Heidelbergs arbeiten und regelmäßig ein- und auspendeln. Sie können ebenfalls ihre Sicht in den Prozess einbringen, denn sie haben einen wesentlichen Anteil am Verkehrsaufkommen der Stadt.

Die vom Gemeinderat im Mai 2020 beschlossenen Ziele des VEP dienen als Grundlage für Szenarien, die gemeinsam entwickelt werden sollen. Die dazugehörigen Ideen – etwa der Ausbau des Carsharings und des Radverkehrs bis hin zum emissionsfreien Nahverkehr – sollen mit Bürgerinnen und Bürgern auf der Pendler- und den Lokalkonferenzen weiterentwickelt werden. Ursprünglich waren diese Termine für April und Mai 2020 angesetzt, die allerdings aufgrund der Pandemie ausfallen mussten. Diese Termine finden nun digital statt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.

Termine für Konferenzen

Pendlerkonferenz: Dienstag, 22. September 2020

Lokalkonferenz Südwest: Kirchheim, Rohrbach: Donnerstag, 17. September 2020

Lokalkonferenz Zentrum: Altstadt, Südstadt, Weststadt, Bergheim: Mittwoch, 23. September 2020

Lokalkonferenz Südost: Emmertsgrund, Boxberg: Dienstag, 29. September 2020

Lokalkonferenz Ost: Ziegelhausen, Schlierbach: Mittwoch, 30. September 2020

Lokalkonferenz West: Wieblingen, Pfaffengrund, Bahnstadt: Dienstag, 6. Oktober 2020

Lokalkonferenz Nord: Handschuhsheim, Neuenheim: Montag, 12. Oktober 2020

Weitere Informationen über die Konferenzen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/vep. Dort können sich Interessierte anmelden. Vor der Veranstaltung erhalten sie per E-Mail die Zugangsdaten zur Konferenz.

Broschüre fasst Ergebnisse der Situationsanalyse zum VEP zusammen

Den inhaltlichen Hintergrund für die Konferenzen liefert eine neue 42-seitige Broschüre: Sie fasst die Ergebnisse der Situationsanalyse zum VEP zusammen und stellt seine Erstellung in den verschiedenen Phasen samt Bürgerbeteiligung vor sowie dessen Nutzen für die Stadt Heidelberg und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Zudem werden Stärken und Herausforderungen für Verkehr und Mobilität in Heidelberg genannt. Eine Stärke ist die umfangreiche Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten, eine andere die hohe Akzeptanz des Fahrrades im Alltag. Zu den großen Herausforderungen zählt der ruhende Verkehr, vor allem hohe Auslastungen der öffentlichen Straßenräume sowie das Gehwegparken.

Die Broschüre wurde von den Gutachtern IVAS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Systeme und VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH im Auftrag der Stadt Heidelberg erstellt. Sie steht kostenfrei zum Download unter www.heidelberg.de/vep.