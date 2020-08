Mannheim – Stadt setzt Sicherheitsdienst unterstützend rund um Wasserturmanlage ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zur Unterstützung des städtischen Ordnungsdienstes bei der Überwachung der Corona-Regelungen und der Regeleinhaltung hinsichtlich der städtischen Polizeiverordnung setzt die Stadt ab kommenden Samstag, 15. August, längstens bis Ende September 2020 probeweise immer an Samstagen und Sonntagen rund um den Wasserturm einen privaten Sicherheitsdienst ein. Jeweils zwei Doppelstreifen der Sicherheitsfirma Securitas, die auch als solche erkennbar sein werden, werden zwischen 12 und 20 Uhr präsent sein und auf die bestehenden Regelungen hinweisen. Außerhalb dieser Zeiten wird die Jugendstilanlage zunächst weiterhin durch den städtischen Ordnungsdienst bestreift.

„Insbesondere die Durchsetzung der Corona-Verordnung fordert die Mitarbeitenden unseres städtischen Ordnungsdienstes aktuell sehr – sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilen oder an den Badeseen. Da ist eine zeitlich begrenzte Unterstützung bei der Wasserturmaufsicht als sinnvolle Ergänzung anzusehen“, begründet Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht diesen Schritt.

Hoheitliche Befugnisse werden den Sicherheitsleuten dabei ausdrücklich nicht zustehen. Durch ihren präventiven und aufklärenden Ansatz verspricht sich die Stadt jedoch eine Entlastung des Ordnungsdienstes, der im Zweifelsfall schnell hinzugezogen werden kann, wenn Uneinsicht beim Regelverstoß herrscht und ein Bußgeld verhängt werden muss oder weitere behördliche Maßnahmen erforderlich sind.

