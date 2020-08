Mannheim – Stadt Mannheim warnt vor illegalem Welpenhandel

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag in Brühl. Eine 28-jährige Frau war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Mannheimer Landstraße in Richtung Autobahn unterwegs. An der Kreuzung zur L599 wollte Sie nach links auf die B 36 in Richtung Schwetzingen abbiegen. Dabei stieß sie mit einer 43-jährigen ... Mehr lesen »