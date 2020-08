Ludwigshafen – Unfallflucht dank eines Zeugenhinweises geklärt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 10.08., 20:30 Uhr bis zum 11.08.2020, 15:40 Uhr wurde ein geparktes Auto in der Wegelnburgstraße durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Dank eines Zeugenhinweises konnte ein 64-jähriger Ludwigshafener als möglicher Unfallverursacher ermittelt werden.

