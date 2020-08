Ludwigshafen – Mehrere Autos beschädigt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen dem 11.08.2020, 22 Uhr, und dem 12.08.2020, 20:30 Uhr, wurden mindestens 18 Autos durch Unbekannte beschädigt. Die Fahrzeuge waren im Bereich Klosterstraße und in der Rheinstraße abgestellt. Eine Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Wir bitten Zeugen der Tat sowie weitere Betroffene, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

