Ludwigshafen/Mannheim – E-Scooter-Marktführer Lime startet in Ludwigshafen und Mannheim

Ludwigshafen am Rhein/ Mannheim/ Berlin / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm LimeBike Germany GmbH) – Ein Jahr nach dem offiziellen Start in Deutschland stehen ab morgen die E-Scooter von Lime auch in Ludwigshafen am Rhein und Mannheim bereit. Mit einer Flotte von mehr als 1.000 weiß-grünen E-Scootern bietet der führende Anbieter innovativer und smarter städtischer Mobilitätslösungen eine weitere Alternative für die praktische, sichere und nachhaltige Fortbewegung in den beiden Städten. Neben Tages-, Wochen- und Monatspakete wird es direkt zum Start ein spezielles Angebot geben: Für alle Ludwigshafener und Mannheimer Neukunden kosten in der ersten Woche die Lime-Fahrten drei Tage lang nur einen Euro.

Alexander Graf von Pfeil, General Manager bei Lime in Deutschland: „Wir freuen uns sehr unsere Expansion in Deutschland weiter voranzutreiben und unseren E-Scooter-Service auch in Ludwigshafen am Rhein und Mannheim anzubieten. In der aktuellen Situation steigt der Bedarf an individuellen Mobilitäsoptionen weiter und unsere E-Scooter sind ideal für diejenigen, die sicher, flexibel und an der frischen Luft unterwegs sein möchten. Da viele Ludwigshafener und Mannheimer gerade wegen Corona ihre Fortbewegung neu organisieren, haben wir eine super Chance, sie für unser Mikromobilitätsangebot und E-Scooter zu gewinnen.“

Betriebsgebiet und Preise

Die mehr als 1.000 E-Scooter von Lime stehen ab morgen früh in den beiden Stadtgebieten zum Ausleihen bereit. Das Betriebsgebiet umfasst den Bereich von Rheinau im Südosten bis Oggersheim im Nordwesten und erstreckt sich von Gartenstadt im Norden Mannheims bis nach Ludwigshafen-Rheingönheim. Für einmalig 1 Euro zum Entsperren sowie 20 Cent pro Minute können Einheimische und Touristen die Stadt erkunden, zum Arbeitsplatz pendeln oder die erste und letzte Meile zum bzw. vom öffentlichen Nahverkehr zurücklegen. Die E-Scooter werden zunächst in zentrumsnahen Stadtteilen an Verkehrsknotenpunkte platziert.

Alle Fahrten für nur 1 € in der ersten Woche

Wer sich gleich in der Startwoche die Lime App (iOS oder Android) unter li.me/de installiert und sich einen der limettengrünen E-Scooter schnappt, kann vom Willkommensangebot profitieren: Alle Fahrten bis zu 15 Minuten kosten in den ersten drei Tagen nur einen Euro. Der Rabatt wird automatisch in der Lime App hinterlegt. Das Angebot ist gültig für Neukunden und gilt ab der Bestätigung in der Lime App für drei aufeinanderfolgende Tage.

Tages- und Monatspakete für Pendler

Speziell für Berufspendler und Touristen hat Lime Tages- und Monatspakete im Angebot, die vor allem regelmäßige Fahrten mit dem E-Scooter attraktiver und günstiger machen. Der Preis für ein Tagespaket liegt bei 9,99 € und beinhaltet eine unbegrenzte Anzahl an E-Scooter-Fahrten für 24 Stunden. Außerdem gibt es das Freischalt-Paket, welches die Gebühr für die Freischaltung der Fahrzeuge für sieben aufeinanderfolgende Tage oder einen ganzen Monat erlässt. Alle Pakete können ab sofort direkt über die Lime App gebucht werden.

Langlebig, komfortabel und robust – das E-Scooter-Modell Lime-S Gen-3

Die Flotte in Ludwigshafen am Rhein und Mannheim besteht zum Start aus dem neuen E-Scooter-Modell Lime-S Gen-3. Das neueste, auf den deutschen Straßen zugelassene sowie lang erprobte Scooter-Modell Gen-3 hat bei intensiver Nutzung eine Lebensdauer von über 18 Monaten. Mit der neuen Fahrzeugen will der weltweit führende E-Scooter-Anbieter den Ludwigshafener und Mannheimer Lime-Nutzern ein besseres und sicheres Fahrerlebnis bieten. Die E-Scooter wurden von Lime selbst entwickelt und produziert.

Die Fahrzeuge enthalten zahlreiche Innovationen, welche die Sicherheit, Langlebigkeit und das Fahrerlebnis verbessern:

· Dank der verbesserten Batterieeffizienz liegt die Reichweite der E-Scooter bei rund 40 Kilometern.

· Die E-Scooter wurden speziell für den häufigen Gebrauch konstruiert und sind dank eines Rahmens aus Aluminium noch solider und langlebiger.

· Zur Verbesserung des Fahrerlebnisses und der Sicherheit verfügen die neuen Geräte über größere Räder und eine neue Doppelfederungen.

· Die Elektroroller verfügen neu über ein Farbdisplay, der es Fahrerinnen und Fahrern erlaubt, Geschwindigkeit und Akkustand einzusehen. Auch Sperrzonen werden den Nutzerinnen und Nutzern direkt auf dem Display eingeblendet..

· Dank verbesserter GPS-Fähigkeit sind die E-Scooter einfacher zu orten.

Nach Karlsruhe, Nürnberg und Braunschweig sind Ludwigshafen am Rhein und Mannheim die ersten Städte in Deutschland, in die der weltweit führende Anbieter für Mikromobilität in diesem Jahr expandiert. Weitere deutsche Städte sollen zeitnah folgen. Seit 2019 ist Lime in Deutschland außerdem bereits in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, Dortmund, Essen, Dresden, Wiesbaden, Mainz, Bonn sowie Bochum aktiv und zählt hierzulande bereits mehr als 2 Millionen aktive Nutzer, die bislang insgesamt rund 11 Mio. Fahrten unternommen haben.