Ludwigshafen – Informationsabend zur Jugendfeier 2021

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Viele nicht konfessionell gebundene Familien wünschen sich für ihre heranwachsenden Kinder eine Möglichkeit, die nun beginnende neue Lebensphase mit einem festlichen Ritual herauszu-heben und damit anzuerkennen. Mit der im Frühjahr 2021 geplanten säkularen Jugendfeier bie-tet die Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz gemeinsam mit der Freireligiösen Landesgemeinde Baden Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren die Möglichkeit, ihren Eintritt ins Erwachsen-werden im Rahmen einer festlichen Veranstaltung zu begehen. In drei je vierstündigen Unterrichtseinheiten werden die Teilnehmenden auf die Feier vorbereitet und erarbeiten gemeinsam den Ablauf und die Gestaltung. Über Unterricht, Anmeldung und den weiteren Ablauf informieren die Pfälzer Landessprecherin Marlene Siegel und ihre Badener Kol-legin Svenja Schöttle am Dienstag, 25. August 2020, 18.30 Uhr im Johannes-Ronge-Haus, Wörthstraße 6 a in 67059 Ludwigshafen und laden interessierte Jugendliche und deren Eltern herzlich dazu ein.

Der geplante Termin für die Jugendfeier ist Sonntag, der 11. April 2021. Stattfinden kann die Feier im Johannes-Ronge-Saal in Ludwigshafen-Mitte vorbehaltlich der geltenden Corona-Verordnung zu diesem Zeitpunkt. Die Teilnehmerzahl für den Informationsabend ist auf 10 Personen begrenzt. Wir bitten daher um Voranmeldung. Es ist auch möglich, sich über die geplante Jugendfeier unter Tel. 0621 / 512582, Mail pfalz@freireligioese.de oder auf unserer Website www.freireligioese-pfalz.de zu informieren.