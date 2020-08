Ludwigshafen – Erstmeldung – Aktuell Unfall in der Rheingönheimer Straße – Straßenbahnverkehr aktuell wegen Unfall eingestellt

Angelbachtal, B 39 /Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am Mittwochabend, gegen 17.50 Uhr, befand sich ein 41-jähriger VW-Fahrer auf der B 39 von Angelbachtal in Fahrtrichtung Mühlhausen. Abgelenkt durch ein im Fahrzeuginneren befindliches Insekt, kam er in einer Rechtskurve nach links von seinem Fahrstreifen ab. Hierbei touchierte er das Heck eines ihm in Fahrtrichtung ... Mehr lesen »