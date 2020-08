Landau – Landrat übergibt Spende für Dacherneuerung des SV Vorderweidenthal

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Spende in Höhe von 1.000 Euro aus der Sparkassenstiftung konnte der Vereinsvorsitzende des Sportvereins Blau-Weiß 1927 Vorderweidenthal e.V., Thomas Feldner, gestern von Landrat Dietmar Seefeldt entgegennehmen. Den Betrag will der Sportverein nutzen, um die Dacheindeckung der Gymnastikhalle und des Funktionsgebäudes zu erneuern. Landrat Dietmar Seefeldt war selbst vor Ort, um sich von den Gegebenheiten ein Bild zu machen. Die Eindeckung sei mittlerweile teilweise brüchig geworden, so dass immer öfter Reparaturen anstehen, wie der Vereinsvorsitzende berichtet. Nun soll das Dach des Gebäudes, das bereits im Jahr 1967 errichtet wurde, in Gänze erneuert werden.

