Kirchheimbolanden / Aus der Nachbarschaft (ots)

Durch Unwetter am 12.08.20 in den frühen Abendstunden stürzten Bäume auf der L385/L404 zwischen Gerbach und Kirchheimbolanden um und große Mengen an Schlamm wurden auf die Fahrbahn geschwemmt. Ebenso wurden Äste auf die B 47 zwischen Eisenberg und Göllheim geweht.