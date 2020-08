Heppenheim – Dienststellen der Stadt Heppenheim am 21.8.2020 nur eingeschränkt erreichbar

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 21.8.2020, sind die Dienststellen der Stadt Heppenheim ab 13:00 Uhr aufgrund technischer Arbeiten nicht erreichbar. Dies betrifft insbesondere die Tourist-Info und das Bürgerbüro im Stadthaus, die an diesem Tag nur bis 13:00 Uhr geöffnet sind. Ebenso fällt an diesem Nachmittag der Musikschulunterricht aus. Am Samstag, 22.8.2020 stehen die Tourist-Info, das Bürgerbüro und die städtische Musikschule wie gewohnt zur Verfügung.

