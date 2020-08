Frankenthal – Stadtverwaltung baut digitalen Service aus: Online-Terminvergabe ab 17. August

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Montag, 17. August, startet die Stadtverwaltung mit der Online-Terminvergabe einen weiteren Online-Service: Bürger können über die städtische Website Termine für verschiedene Leistungen der Verwaltung vereinbaren. Im ersten Schritt stehen die besucherintensiven Bereiche Bürgerservice, Standesamt, Fahrerlaubnisbehörde (Führerscheinstelle) und die KfZ-Zulassungsstelle zur Auswahl. Die Ausweitung des Services auf weitere Bereiche ist in Planung.

„Ich freue mich, dass wir den Frankenthaler Bürgerinnen und Bürgern damit eine Erleichterung an die Hand geben können. Wer zukünftig bequem online einen Termin vereinbart, spart Zeit am Telefon und entlastet so auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Oberbürgermeister Martin Hebich.

So funktioniert‘s

Auf www.frankenthal.de/onlinetermin kann man zunächst die Stelle auswählen, bei der man einen Termin reservieren möchte. Im Anschluss stehen verschiedene Anliegen zur Auswahl – auch Mehrfachnennungen sind möglich. Nach dieser Auswahl bekommt der Bürger die noch freien Termine angezeigt. Sobald der Bürger seine Auswahl getroffen hat, erhält er eine Bestätigung seiner Reservierung per E-Mail.

Auswahlmöglichkeiten der einzelnen Bereiche

Bürgerservice: Dokumente, Beglaubigungen, Dienstleistungen KfZ (Umtausch Führerschein in Kartenführerschein und Bewohnerparkausweis) sowie Sonstige Dienstleistungen (Fischereischein ausstellen/verlängern und Frankenthaler Ermässigungskarte)

Standesamt: Religionsaustritt oder Vaterschaftsanerkennung

Staatsangehörigkeit: Beratung zur Einbürgerung

Fahrererlaubnisbehörde (Führerscheinstelle): Fahrer-/Unternehmer-/Werkstattkarte, Ersterteilung, Umschreibung, Eintragung Schlüsselzahl, sowie: Verlängerung oder Erweiterung oder Neuerteilung der Fahrerlaubnis, Ersatzführerschein bei Verlust/Diebstahl/Namensänderung, Internationaler Führerschein, Führerschein Abholung, Umtausch Kartenführerschein, Fahrgastbeförderungsschein (Taxi/Mietwagen).

KfZ-Zulassungsstelle: Umschreibung, Händler, Zulassung, Abmeldung/Änderungen/Ersatz, Bewohnerausweise.

Sicherheit

Nach einer Sicherheitsfrage ist eine Einwilligung nötig, dass zum Zweck der Terminbuchung und -abwicklung die erhobenen personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen verarbeitet werden dürfen. Außerdem muss man den Datenschutzhinweisen zur Einwilligungserklärung, der Datenschutzerklärung und den AGB zustimmen. Es besteht die Möglichkeit, die persönlichen Daten für zukünftige Anfragen zu speichern.

Hintergrund

Es ist bereits in Planung, weitere Bereiche an das Online-Terminvergabesystem anzubinden.

Die telefonische Terminvereinbarung bleibt auch weiterhin möglich.

Die Stadtverwaltung hat sich für die Lösung TeVIS-WEB der Firma Kommunix entschieden, die seit 1991 Softwarelösungen für den kommunalen Verwaltungsbereich anbietet.

Auf einen Blick

www.frankenthal.de/onlinetermin

https://kommunix.de/produkte/tevis-suite/