Frankenthal – Bürgerservice Verwaltung bittet um Verständnis für Wartezeiten

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März ist ein Besuch des Bürgerservice im Rathaus nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Einige Dienste können nur noch schriftlich oder telefonisch erbracht werden. Wurden Anliegen vor dem Lockdown regelmäßig am gleichen Tag erledigt, ist aktuell mit Wartezeiten bis zum vereinbarten Termin oder bis zur Übersendung der schriftlich beantragten Vorgänge zu rechnen. Dies sorgt bei einigen Bürgern für Ärger. Die Verwaltung wirbt deshalb um Verständnis für die aktuelle Situation.

Mehraufwand für Mitarbeiter

Sowohl die Terminvereinbarung als auch die schriftliche Beantwortung von Anfragen stellt für die Mitarbeiter einen erheblichen Mehraufwand dar. Hinzu kommt, dass gleichzeitig telefonisch Termine vereinbart und Kunden bedient werden. Oft sind außerdem Nachfragen nötig, die weitere Bearbeitungsschritte nach sich ziehen.

Räumliche Situation

Der Bürgerservice befindet sich in einem Großraumbüro, in dem sich aus Gründen des Infektionsschutzes nur eine begrenzte Personenzahl aufhalten darf. Nach jedem Besuch muss der Besucherbereich gereinigt und desinfiziert werden. Deshalb kann täglich nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern bedient werden.

Die aktuell erneut steigenden Fallzahlen machen eine Öffnung der Verwaltung derzeit nicht möglich – zum Schutz der Bürger und der Verwaltungsmitarbeiter.

Anfragen wenn möglich schriftlich

Bürger werden gebeten, Anliegen – wenn möglich – schriftlich per Post oder E-Mail an buergerservice@frankenthal.de an die Verwaltung zu richten. Dazu zählen die Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünfte. Dem Antrag ist jeweils eine Ausweis- oder Passkopie anzufügen, die Gebühr wird mittels Kostenanforderung beglichen. Auch alle Meldevorgänge erfolgen schriftlich; die ausgefüllte und unterschriebene Wohnungsgeberbestätigung sowie eine Kopie des Ausweisdokumentes sind anzufügen. Die Adressänderung auf dem Ausweis kann beim nächsten regulären Behördengang nachgeholt werden.

Für die Beantragung neuer Ausweisdokumente, für Kopien- oder Unterschriftsbeglaubigungen und Beantragung oder Verlängerung von Bewohnerparkausweisen, Schwerbehindertenparkausweisen und Fischereischeinen können weiterhin Termine vereinbart werden, telefonisch unter 06233 89 666 oder per E-Mail an buergerservice@frankenthal.de. Ab dem 17. August können auf www.frankenthal.de/onlinetermin auch online Termine beantragt werden.

Stadt Frankenthal / Bild MRN News Archiv