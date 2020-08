Angelbachtal – Abgelenkt durch ein Insekt, PKW überschlägt sich, zwei leicht verletzte Personen

Angelbachtal, B 39 /Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar

(ots)

Am Mittwochabend, gegen 17.50 Uhr, befand sich ein 41-jähriger VW-Fahrer auf der B 39 von Angelbachtal in Fahrtrichtung Mühlhausen. Abgelenkt durch ein im Fahrzeuginneren befindliches Insekt, kam er in einer Rechtskurve nach links von seinem Fahrstreifen ab. Hierbei touchierte er das Heck eines ihm in Fahrtrichtung Angelbachtal entgegenkommenden Suzuki Swift. Die 56-jährige Fahrerin drehte sich hierdurch um ihre eigene Achse und kam mittig der Fahrbahn zum Stehen. Der VW Golf kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab, fuhr in eine am Fahrbahnrand befindliche Böschung und überschlug sich. Durch den Unfall wurden beide Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt und kamen vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine umliegende Klinik. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW Golf entstand ein Schaden von ca. 20.000 EUR, am Suzuki Swift von 4.000 EUR. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.