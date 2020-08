Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Frankenthal / Speyer – Ludwigshafen Spitzenreiter bei Corona-Fallzahlen in Rheinland-Pfalz und im Bereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Frankenthal / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – 537 Menschen in Rheinland-Pfalz sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 487). Seit dem Beginn der Pandemie gab es 7.937 laborbestätigte Infektionen (Vortag: 7.882) mit dem Erreger in allen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Ludwigshafen belegt laut Statistiken des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz und des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises dabei den ersten Platz.

Laut Landesuntersuchungsamt gibt es in Ludwigshafen derzeit 414 aktuelle Fälle, davon 27 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen. Diese Zahl steht in Diskrepanz zu den Zahlen des Gesundheitsamtes (413 Fälle, 23 neu). Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es lt. LUA 287 Fälle, davon 4 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen. Das Gesundheitsamt bestätigt allerdings nur 2 neue Fälle in den letzten 7 Tagen. Auch bei Speyer driften die Zahlen auseinander. Während das LUA von 14 neuen Fällen in den letzten 7 Tagen schreibt, sind es lt. Gesundheitsamt nur 10 (122 aktuelle Fälle insgesamt). Frankenthal hat die niedrigste Quote mit 53 aktuellen Fällen insgesamt. Hier ist die Diskrepanz zwischen LUA und Gesundheitsamt bei den Neuinfektionen besonders groß. Während das LUA 6 neue Fälle in den letzten 7 Tagen meldet, gab es lt. Gesundheitsamt in Frankenthal KEINE Neuinfektion.

Quellen: Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis / Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz