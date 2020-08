Ludwigshafen – Einbrüche im Industriegebiet Oggersheim

Ludwigshafen/Oggersheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Oderstraße in Ludwigshafen-Oggersheim zu zwei versuchten Einbruchstdiebstählen. Bislang unbekannte Täter versuchten einen Imbiss aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Außerdem wurde ein Fenster eines Gartencenters aufgebrochen. In beiden Fällen wurden, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nichts entwendet. Wer hat in der Nacht verdächtige ... Mehr lesen »