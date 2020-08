Landau – Landauer Altstadt-Shuttle nimmt am Montag, 17. August, Betrieb auf

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Sie parken. Wir fahren: Landauer Altstadt-Shuttle nimmt am Montag, 17. August, Betrieb auf – Probefahrten am Samstag, 15. August – Start des kostenfreien Samstagsparkens auf dem Alten Meßplatz

Einsteigen, bitte: Mit dem ticketfreien Altstadt-Shuttle geht in Kürze einer der zentralen Bausteine der großangelegten Neuordnung der Landauer Innenstadtmobilität an den Start. Ab Montag, 17. August, verkehrt der Hybrid-Bus im 20-Minuten-Takt auf dem inneren Ring und bringt die Menschen vom Alten Meßplatz zum Einkaufen in die verschiedenen Straßen der „City“ und wieder zurück. Wer schon einmal Probe fahren möchte, kann dies am Samstag, 15. August, tun: Von 9:45 Uhr bis 14:05 Uhr kann der Altstadt-Shuttle getestet werden – passend zum Beginn des kostenfreien Samstagsparkens auf dem Alten Meßplatz.

Los geht es an der Haltestelle Uni/Alter Meßplatz. Weitere Stopps sind die Rote Kaserne, das Parkhaus Zentrum, der Obertorplatz, die Haltestelle am Südring, das Synagogenmahnmal, die Königstraße auf Höhe des Modehauses Jost und das Deutsche Tor.



Bildunterschrift: Im 20-Minuten-Takt durch die Innenstadt: Am Samstag, 15. August, lädt die Stadt zu Probefahrten mit dem neuen Landauer Altstadt-Shuttle. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Landau