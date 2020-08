Gommersheim/Edenkoben/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Bereits in der Nacht von Montag 10.08.2020 auf Dienstag 11.08.2020 gelang es bislang unbekannten Tätern in ein Vereinsheim in Gommersheim und in die daran angrenzende Garage einzubrechen. Hierbei entwendeten die Einbrecher eine Traktorbatterie, Stromverteilerboxen, Verlängerungskabel und Getränke. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei in Edenkoben unter Tel.:06323-9550.