Worms – Geldautomatensprengung in der Paternusstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Sternbrunnen im Ebertpark war in diesem Jahr überhaupt nicht in Betrieb. Wohl aufgrund von Reparaturarbeiten wurden auch Wegsperrungen im schönsten und best gepflegten Teil des Ebertparks vorgenommen. Die Reparaturarbeiten sind jetzt offensichtlich abgeschlossen. Daher bittet die FWG-Stadtratsfraktion in der nächsten Sitzung des Bauauschusses am 17.08.2020 um die Beantwortung der ... Mehr lesen »