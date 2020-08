Speyer – SPD Speyer begrüßt Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der SPD-Stadtverband, die SPD-Stadtratsfraktion, die SPD-Ortsvereine sowie die SPD-Arbeitsgemeinschaften (Jusos & AfA) in Speyer begrüßen die Kanzlerkandidatur des jetzigen Bundesfinanzministers & Vizekanzlers Olaf Scholz. Mit ihm zieht ein erfahrener, entschlossener und mutiger Sozialdemokrat in den Kampf ums Kanzleramt. “Olaf Scholz hat mit seinen großen politischen Erfahrungen in Regierung und Parlament sowie als Länderregierungschef bewiesen, dass er unser Land auch in schwierigen Zeiten führen kann. Mit großer Konzentration und Reformwillen setzt der Sozialdemokrat Olaf Scholz die richtigen Schwerpunkte, damit Deutschland sozial gerecht und wirtschaftlich stark bleibt“ so unser Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag Dr. Rolf Mützenich. Die SPD in Speyer unterstützt Olaf Scholz mit aller Kraft, damit im Kanzleramt wieder ein Sozialdemokrat sitzt, der alle gesellschaftlichen Schichten im Blick hat.

Philipp Brandenburger Martina Queisser

Stadtverbandsvorsitzender Stadtverbandsvorsitzende

Walter Feiniler

Fraktionsvorsitzender & Landtagskandidat

Johannes Gottwald Kai-Uwe Büchner & Elly Kerst

Ortsvereinsvorsitzender Mitte komm. Ortsvereinsvorsitzende Nord

Dr. Udo Zapf Noah H. Claus

Ortsvereinsvorsitzender Süd Ortsvereinsvorsitzender West/Erlich