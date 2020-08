Sinsheim – Unfall auf A 6 Richtung Heilbronn – zwei von drei Fahrspuren blockiert

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de IG Metall Mannheim sieht Entwicklung der Ausbildungs- und Studienanfängerzahlen 2020 in Mannheim und der Metropolregion mit Sorge 10 – 15 % weniger Ausbildungs- und Studienplätze in den von der IG Metall Mannheim betreuten Branchen und Betrieben Fachkräftemangel bei Wiederanlauf der Konjunktur vermeiden – Jetzt in die Fachkräfte von morgen investieren Angesichts der ... Mehr lesen »