Mannheim – Noch ein Test vor dem Pokalgipfel – VfR empfängt den pfälzischen Verbandsligisten ASV Fußgönheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (19:00 Uhr) absolvieren die Rasenspieler nochmals ein Testspiel im heimischen Rhein-Neckar-Stadion. Der Gegner heißt ASV Fußgönheim und ist in der rheinland-pfälzischen Verbandsliga Südwest beheimatet. Somit handelt es sich um einen Kontrahenten, der in derselben Spielklasse aufläuft wie die Blau-Weiß-Roten und nochmals einen soliden Prüfstein für das am Sonntag (17:00 Uhr) stattfindende Pokalspiel bei der TSG 1862/09 Weinheim darstellt. Wie bereits in den vorherigen Testspielen, kann auch gegen Fußgönheim vor Publikum gespielt werden. Bis zu 500 Zuschauer dürfen gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg der Begegnung beiwohnen. Das ursprünglich für Samstag angesetzte Testspiel gegen den SV Rülzheim wurde aufgrund des einen Tag später stattfindenden bfv-Pokalspiels in Weinheim abgesagt.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail