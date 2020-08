Ludwigshafen – Fahren ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschten Kennzeichen auf der #A61

Ludwigshafen/Ludwigshafen-Ruchheim A61 (ots)

Am Dienstag, den 11.08.2020 wurde den Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 07.00 Uhr ein Fahrzeug auf der A61 gemeldet, dass Schlangenlinien fahren würde. Der Ford Mondeo konnte durch die Beamten am Autobahnkreuz Ludwigshafen gestellt und auf dem Parkplatz Bobelach einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass die auf dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen, der Zulassungsstempel und der Nachweisstempel der Hauptuntersuchung eine Totalfälschung waren. Das Fahrzeug war, wie sich aus den Unterlagen ergab, 2019 abgemeldet worden. Außerdem konnten an dem Ford frische Unfallspuren festgestellt werden, die auf eine mögliche Verkehrsunfallflucht hindeuten könnten und die die Schlangenlinienfahrweise erklären dürften. Der 68-jährige Fahrzeugführer konnte zudem keine Fahrerlaubnis nachweisen. Der Mann, der vorgab kein Deutsch zu sprechen, gab gegenüber dem jugoslawisch sprechenden Beamten an, das Auto mit Unfallschaden für 400 Euro gekauft zu haben und dieses nach Serbien überführen zu wollen. Da der 68-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde er vorläufig festgenommen und es wird mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal Rücksprache hinsichtlich der weiteren Verfahrensweise gehalten. Dem zu Folge werden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß Kraftfahrzeugsteuergesetz, Urkundenfälschung, sowie entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hinsichtlich der möglichen Unfallflucht dauern an.