Landau – Meldungen für die Ehrung der Ehrenamtlichen im Sport ab sofort möglich

Worms/Osthofen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 11.08.2020, gerät gegen 04:20 Uhr in der Neißestraße in Osthofen ein Transporter in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr sowie der eingesetzten Steife befindet sich das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Das Fahrzeug kann zügig gelöscht werden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer sachdienliche ... Mehr lesen »