Heidelberg – Sich klar ausdrücken …

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. ist eine wichtige Kompetenz! Aussagen treffend formulieren, Sachverhalte klar und deutlich erklären, sich kurz und bündig in Besprechungen einbringen – das sind gefragte Soft Skills . Die vhs Heidelberg bietet am 17.08.20 ein ganztägiges Seminar an, in dem das 1×1 der Verständlichkeit aufgezeigt wird. Man erhält einen Baukasten mit den wichtigsten „Verständlichmachern“. Mit Texten und kurzen Redebeiträgen wird trainiert, sich einfach, strukturiert, kurz und anregend auszudrücken. Anmeldungen bis 12.08.20 unter 06221-911 971 oder info@vhs-hd.de. vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

