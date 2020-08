Oppenheim – Unbekannte Jugendliche brechen in Tiergarten ein und quälen Tiere

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am frühen Sonntagmorgen, 09.08.2020 um 01:50 Uhr, ging ein Einbruchalarm in der Postbankfiliale, in der Ernst-Boehe-Straße, in Ludwigshafen ein. Durch die unmittelbar am Objekt eintreffenden Streifen konnten in dem Objekt drei beschuldigte Männer im Alter von 35 und 36 Jahren auf frischer Tat dabei ertappt werden, wie sie versuchten mit ... Mehr lesen »