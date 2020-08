Neustadt – AKTUELL : Verkehrsbehinderungen im Bereich Winzinger Straße – #Wohnungsbrand

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Neuer Wein in einem denkwürdigen Jahr INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de (pw). Ein Hauch von Normalität kehrt zurück an die Deutsche Weinstraße zwischen Bockenheim und Schweigen-Rechtenbach. Mit der Ernte der frühreifen Sorte Solaris im Weingut Schwindt in Weisenheim am Sand fiel heute der Startschuss der Weinlese-Saison. „Wir sind rund 14 Tage früher dran mit dem Beginn der ... Mehr lesen »