Mannheim – LKW mit Kranaufbau beschädigte Stromleitungsbrücke – mehrere Fahrzeuge beschädigt – hoher Sachschaden

Heidelberg/Heidelberg-Kirchheim (ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr konnte eine Anwohnerin sehen und auch hören, wie eine männliche Person in der Albert-Fritz-Straße an geparkten Fahrzeugen in Richtung der Pleikartsförster Straße vorbeilief und diese mit einem Gegenstand in der Hand zerkratzte. Die Zeugin konnte anschließend weiter beobachten, wie die Person nach rechts in die Pleikartsförster Straße ... Mehr lesen »