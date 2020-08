Mannheim – IHK-Webinar im September – Existenzgründung durch Betriebsübernahme

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar, 10. August 2020. Viele Menschen träumen von der eigenen Selbständigkeit. Oftmals haben sie dabei aber nur die Neugründung eines eigenen Unternehmens im Blick. Doch es gibt eine interessante Alternative, die gerade in der heutigen Zeit mit ihren ganz speziellen Herausforderungen, eine gute Option sein kann: die Übernahme eines bestehenden Unternehmens. Wo liegen die Vor-und Nachteile einer Betriebsübernahme? Was muss ich beachten? Und ganz wichtig: wie finde ich das passende Unternehmen? Hier setzt das Moderatoren-Programm der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar an – mit zahlreichen Informationen zu den wichtigsten Schritten einer Firmenübernahme. Die nächste IHK-Veranstaltung zu diesem Thema findet am 2. September 2020 ab 11:00 Uhr online unter dem Motto „Existenzgründung durch Betriebsübernahme – der erfolgreiche Unternehmenskauf ” statt. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die ganz vielschichtigen Herausforderungen der Betriebsübernahme und des IHK-Unterstützungsangebots. Anmeldung unter www.rhein-neckar.ihk24.de/event/153138670. Die Teilnahme ist kostenlos.

